كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناظرة بايدن وترامب؟

كتبت- سهر عبدالرحيم

علق العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي على مناظرة الرئاسة الأمريكية التي تمت، يوم أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وسخرت معظم التعليقات من هذه المناظرة.

وتُعد هذه المناظرة الأولى التي تُعقد دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية"، والتي كانت تُشرف على هذه الفعاليات منذ عام 1988، كما تُعد هذه المناظرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجمع بين رئيس حالي ورئيس سابق.

وشهدت المناظرة تبادلًا للاتهامات بين المرشحين، تركزت على قضايا مثل الإجهاض، إدارة الاقتصاد، المهاجرين، بالإضافة إلى النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وأجرت شبكة CNN استطلاع رأي عن نتيجة المناظرة، أشارت فيه أن 67% يقولون إن ترامب فاز في المناظرة مقابل 33% لبايدن.

BREAKING POLL: 67% of CNN viewers say Trump won the debate vs 33% for Biden pic.twitter.com/nln8faVZun

وسخر الكثير من الأشخاص من إجابات الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدم قدرته على استكمال العديد من الجمل والانتقال إلى جملة أخرى، بجانب تلعثمه.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ بايدن، وهو يتلعثم أثناء حديثه عن إجراءات الحدود والهجرة، إذ علق ترامب " أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".

وأشارت تغريدات عدة بأن الأمر أصبح أكثر حسمًا بعد هذه المناظرة، إذ قالت إحدى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه "إذا تم الفوز بالانتخابات باستخدام المناظرات فإن الفرق واضح: الأفكار، والحالة الصحية"

ITS DONE !!! The US presidential debate!!

If and only if elections were won using debates. The difference is clear

The ideas, the charisma, the health status, u can keep listing them

Trump vs Biden buzzing all over the media pic.twitter.com/ndVw9sOJUF

— AshMan (@A_Namadee) June 28, 2024