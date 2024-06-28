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BBC

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناظرة بايدن وترامب؟

04:30 م الجمعة 28 يونيو 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

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كتبت- سهر عبدالرحيم

علق العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي على مناظرة الرئاسة الأمريكية التي تمت، يوم أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وسخرت معظم التعليقات من هذه المناظرة.

وتُعد هذه المناظرة الأولى التي تُعقد دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية"، والتي كانت تُشرف على هذه الفعاليات منذ عام 1988، كما تُعد هذه المناظرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجمع بين رئيس حالي ورئيس سابق.

وشهدت المناظرة تبادلًا للاتهامات بين المرشحين، تركزت على قضايا مثل الإجهاض، إدارة الاقتصاد، المهاجرين، بالإضافة إلى النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وأجرت شبكة CNN استطلاع رأي عن نتيجة المناظرة، أشارت فيه أن 67% يقولون إن ترامب فاز في المناظرة مقابل 33% لبايدن.

وسخر الكثير من الأشخاص من إجابات الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدم قدرته على استكمال العديد من الجمل والانتقال إلى جملة أخرى، بجانب تلعثمه.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ بايدن، وهو يتلعثم أثناء حديثه عن إجراءات الحدود والهجرة، إذ علق ترامب " أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".

وأشارت تغريدات عدة بأن الأمر أصبح أكثر حسمًا بعد هذه المناظرة، إذ قالت إحدى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه "إذا تم الفوز بالانتخابات باستخدام المناظرات فإن الفرق واضح: الأفكار، والحالة الصحية"

وفي تغريدة أخرى، قال أحد رواد "إكس" إنه "خلال المناظرة التلفزيونية بين ترامب ضد بايدن، يمكن للعالم كله أن يرى أن بايدن لم يعد قادرًا عقليًا أو جسديًا على أداء منصب الرئيس الأمريكي، ومن خلال تمسكهم بـ بايدن، فإن الديمقراطيين يلحقون الضرر بالولايات المتحدة".

وتحدث حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين عن المناظرة قائلًا إنه "على الرغم من سوء الليلة الماضية بالنسبة لبايدن ... فإنها لا تقارن بما فعله ببلدنا لإلحاق الضرر به على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وأضاف يونجكين "لقد كان الأمر واضحًا - القوة مقابل الضعف، حدود ترامب القوية التي سيطرت عليها والفوضى التي أطلقها بايدن".

كما سخر رواد "إكس" من ترك كلٍ من بايدن وترامب للقضايا المهمة وحديثهما عن لعب الجولف، إذ قال بايدن إنه مستعد للعب الجولف مع ترامب إذا كان يرغب الأخير بحمل الحقائب، ليرد عليه ترامب قائلًا إن بايدن لا يعرف كيف يضرب الكرة مضيفًا "دعنا من هذا التهريج ولا نتحدث كالأطفال"، ليرد عليه الرئيس الحالي قائلًا "أنت الطفل".

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