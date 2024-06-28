كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناظرة بايدن وترامب؟

كتبت- سهر عبدالرحيم

علق العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي على مناظرة الرئاسة الأمريكية التي تمت، يوم أمس الخميس بالتوقيت المحلي، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وسخرت معظم التعليقات من هذه المناظرة.

وتُعد هذه المناظرة الأولى التي تُعقد دون تنظيم "لجنة المناظرات الرئاسية"، والتي كانت تُشرف على هذه الفعاليات منذ عام 1988، كما تُعد هذه المناظرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجمع بين رئيس حالي ورئيس سابق.

وشهدت المناظرة تبادلًا للاتهامات بين المرشحين، تركزت على قضايا مثل الإجهاض، إدارة الاقتصاد، المهاجرين، بالإضافة إلى النزاعات في أوكرانيا وغزة.

وأجرت شبكة CNN استطلاع رأي عن نتيجة المناظرة، أشارت فيه أن 67% يقولون إن ترامب فاز في المناظرة مقابل 33% لبايدن.

BREAKING POLL: 67% of CNN viewers say Trump won the debate vs 33% for Biden pic.twitter.com/nln8faVZun — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024

وسخر الكثير من الأشخاص من إجابات الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدم قدرته على استكمال العديد من الجمل والانتقال إلى جملة أخرى، بجانب تلعثمه.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ بايدن، وهو يتلعثم أثناء حديثه عن إجراءات الحدود والهجرة، إذ علق ترامب " أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".

مناظره كارثيه للرئيس بايدن!



بايدن ينهي إجابته عن اجراءات الحدود و الهجره في تلعثم استمر طوال المناظره

الرئيس ترامب يرد :



" أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية الجملة..

ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".



-هذه خساره قاتله للديمقراطيين وسيطالبوه باتخاذ قرار هام لمصلحته ومصلحتهم- pic.twitter.com/djcMmcZQBc — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) June 28, 2024

وأشارت تغريدات عدة بأن الأمر أصبح أكثر حسمًا بعد هذه المناظرة، إذ قالت إحدى التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه "إذا تم الفوز بالانتخابات باستخدام المناظرات فإن الفرق واضح: الأفكار، والحالة الصحية"

ITS DONE !!! The US presidential debate!! If and only if elections were won using debates. The difference is clear The ideas, the charisma, the health status, u can keep listing them Trump vs Biden buzzing all over the media pic.twitter.com/ndVw9sOJUF — AshMan (@A_Namadee) June 28, 2024

وفي تغريدة أخرى، قال أحد رواد "إكس" إنه "خلال المناظرة التلفزيونية بين ترامب ضد بايدن، يمكن للعالم كله أن يرى أن بايدن لم يعد قادرًا عقليًا أو جسديًا على أداء منصب الرئيس الأمريكي، ومن خلال تمسكهم بـ بايدن، فإن الديمقراطيين يلحقون الضرر بالولايات المتحدة".

Fernsehduell Trump vs. Biden Die ganze Welt konnte sehen, dass Joe Biden geistig und auch körperlich nicht mehr in der Lage ist, das Amt des US-Präsidenten auszufüllen. Mit dem Festhalten an Biden erweisen die Demokraten den USA einen Bärendienst.pic.twitter.com/shI3yA9hyK — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) June 28, 2024

وتحدث حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين عن المناظرة قائلًا إنه "على الرغم من سوء الليلة الماضية بالنسبة لبايدن ... فإنها لا تقارن بما فعله ببلدنا لإلحاق الضرر به على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وأضاف يونجكين "لقد كان الأمر واضحًا - القوة مقابل الضعف، حدود ترامب القوية التي سيطرت عليها والفوضى التي أطلقها بايدن".

Gov. @GlennYoungkin on last night's debate: "As bad as last night was for Joe Biden... it pales in comparison to what he has done to our country to damage it over the past 3 and a half years." "It was on display -- strength vs weakness... A strong Trump border that had it under… pic.twitter.com/Oy1VndRdpv — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) June 28, 2024

كما سخر رواد "إكس" من ترك كلٍ من بايدن وترامب للقضايا المهمة وحديثهما عن لعب الجولف، إذ قال بايدن إنه مستعد للعب الجولف مع ترامب إذا كان يرغب الأخير بحمل الحقائب، ليرد عليه ترامب قائلًا إن بايدن لا يعرف كيف يضرب الكرة مضيفًا "دعنا من هذا التهريج ولا نتحدث كالأطفال"، ليرد عليه الرئيس الحالي قائلًا "أنت الطفل".