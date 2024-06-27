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مسؤول روسي: أرسلنا 10 آلاف ممن نالوا الجنسية الروسية إلى "العملية العسكرية الخاصة" بأوكرانيا

04:45 م الخميس 27 يونيو 2024

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

قال مسؤول روسي بارز، اليوم الخميس، إن موسكو قامت حتى الآن بتجنيد نحو 10 آلاف شخص ممن نالوا الجنسية الروسية، وارسالهم للقتال في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين ضد أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، في كلمته خلال منتدى سان بطرسبرج القانوني، " أمسكنا بالفعل أكثر من 30 ألف مهاجر حصلوا على الجنسية ولم يرغبوا في التسجيل للخدمة العسكرية، وأرسلنا نحو 10 آلاف منهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وكان باستريكين زميلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعتبر أحد المقربين منه.

وقال باستريكين إن الرجال الذين تم تجنيدهم مسؤولون بشكل أساسي عن حفر الخنادق وبناء التحصينات، مضيفا: "أنت بحاجة إلى سواعد قوية حقا للقيام بذلك".

وخلال الأشهر الأخيرة، نفذت قوات الأمن مرارا وتكرارا مداهمات على الشركات التي يعمل بها عمال مهاجرون.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الذين حصلوا بالفعل على جوازات سفر روسية يتم تجنيدهم قسرا في كثير من الأحيان. ويتم وعد آخرين بعملية تجنيس أسهل إذا تم إرسالهم إلى الجبهة.

موسكو روسيا أوكرانيا
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