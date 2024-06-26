البيت الأبيض: لن نرد على كل تصريح لنتنياهو ونركز على تزويد إسرائيل بما تحتاجه

وكالات

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة من أجل تهدئة الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل عبر السبل الدبلوماسية.

وأكد المتحدث وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل على تزويدها بما تحتاج إليه من أجل الدفاع عن نفسها.

وأوضح المتحدث أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيبحثان حرب غزة والتوتر على حدود لبنان والعمل لمنع اندلاع حرب ثانية.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لن ترد على كل تصريح لنتنياهو وتركز على تزويد إسرائيل بما تحتاج إليه، لافتا إلى أنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والعمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.