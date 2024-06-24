الحكومة بغزة: 25 ألف مريض حرموا من العلاج بالخارج بعد إحراق معبر رفح

وكالات

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن شبح المجاعة يكبر يوما بعد يوم في القطاع مما ينذر بارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع.

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي، أن الاحتلال يرتكب جريمة ضد القانون الدولي باحتلاله معبر رفح وإحراقه وتجريفه، موضحا أن 25 ألف مريض حرموا من السفر للعلاج بالخارج بعد إحراق الاحتلال معبر رفح.

وتابع، أن 15 ألف شاحنة مساعدة عالقة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، مشيرا إلى أن الوقائع تؤكد أن الرصيف العائم لم يحل دون تفاقم المجاعة وخاصة في الشمال.

وأكمل، أن الرصيف العائم تم استخدامه في التحضير لعمليات أمنية وعسكرية، موضحا أن الرصيف كان وبالا على شعبنا الفلسطيني.