الفيديو الأكثر تداولا في تركيا خلال 24 ساعة.. رجل ثري داخل حمام (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو وثق حادثة فريدها من نوعها، والتي ظهر فيها شخص ثري يمتلك سيارة من طراز "فولكس فاجن باسات" يقوم بسرقة الصابون من المسجد.

وقعت الحادثة في ولاية أماسيا شمالي تركيا، والتي قام فيها الرجل بدخول جامع سولوفا توكي، ومن ثم توجه إلى دورة المياه لغسل يديه.

قام الرجل بعد غسل يديه بمراقبة الأجواء للتأكد أن لا أحد يراه، ثم قام بأخذ علبة الصابون وغسلها ولفها حول خصره وإخفائها بواسطة قميصه ثم الخروج من الجامع وركوب سيارته الفاخرة.

وتم تداول الفيديو في تركيا تحت اسم "سرقة علبة الصابون".