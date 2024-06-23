داغستان.. السلطات تعتقل رئيس منطقة سيرجوكالينسكي لمشاركة أبنائه بالهجمات

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن السلطات اعتقلت رئيس منطقة سيرجوكالينسكي محمد عمروف؛ لمشاركة أولاده بهجمات داغستان، وفق ما نقلته "العربية" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن رئيس منطقة سيرجوكالينسكي يدلي بشهادته أمام الشرطة بعد مشاركة أبنائه بالهجمات.

وفي أحدث بيان، أعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل رئيس قسم شرطة متأثرا بجراحه في اشتباكات مع مسلحين في محج قلعة.

فيما أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات في داغستان إلى 10 بينهم 8 من الشرطة، مشيرة كذلك إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 34 بينهم 27 من الشرطة.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نقلا اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، إن الهجومين في داغستان استهدفا كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور في ديربنت ومخاتشكالا.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى مقتل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط شرطة.

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن أعمال البحث عن المتورطين في الحادث لا تزال جارية، موضحة أن السلطات اتخذت كافة الإجراءات للقبض عليهم.

وأعلنت أن السلطات المحلية في داغستان فرضت وضع مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجومين.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق مجهولون النار على معبد يهودي وكنيسة في ديربنت، ما أدى إلى اندلاع حريق في المباني، بالتزامن مع تعرض مركز لشرطة المرور في مدينة محج قلعة لإطلاق نار.

بدوره، طالب عمدة محج قلعة بداغستان السكان بعدم التجول في مناطق المواجهات.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في داغستان ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 ضباط وإصابة 12 آخرين، قبل أن تكشف عن خطة لاعتراض المتورطين.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة الداخلية في داغستان مقتل 2 من منفذي الهجوم، دون تحديد تورطهم في أي من الحادثين.

ووفقا لنائب رئيس لجنة المراقبة العامة في داغستان شامل خادولايف، قُتل كاهن وحراس أمن الكنيسة في ديربنت بمدينة محج قلعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية جايانا جارييفا عبر قناتها على "تيليجرام"، إن كاهن يبلغ 60 عاما قُتل في حادث الكنيسة، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من معلومات تفيد بمقتل كاهن آخر، وفق وكالة "ريا نوفوستي".

وفي أعقاب الحادثين، فتحت إدارة لجنة التحقيق في داغستان، قضايا جنائية باعتبارها "هجوم إرهابي".