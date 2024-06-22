التعاون الإسلامي:اعتراف أرمينيا بفلسطين خطوة تمكنها من إقامة دولتها على حدود 1967

الرياض- (د ب أ)

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت أن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين خطوة لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ورحَّبَت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت" بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرة "هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وجددت المنظمة "دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين".

وكانت وزارة الخارجية الأرمينية، أعلنت الجمعة اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين لتصبح البلد رقم 149 الذي يتخذ هذه الخطوة.

وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومؤخرا أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.