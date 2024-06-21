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BBC

هنية: ما جرى في 7 أكتوبر دفع أمريكا للقدوم لإنقاذ الاحتلال

07:17 م الجمعة 21 يونيو 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.

كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أفادت مساء الجمعة باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.

وقالت مصادر للجزيرة، إن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة، موضحة أن ميلر كان يأمل تحولا ملموسا في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وتابعت المصادر، أن قرار ميلر عززه الموقف من هجوم رفح وإخفاق إدارة بايدن في معالجة موقف نتنياهو المتعنت، قائلة: "ميلر قدم أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته".

وأكملت: "ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأمريكية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه".

إسماعيل هنية حماس 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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