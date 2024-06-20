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كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء اتفاق عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

02:07 م الخميس 20 يونيو 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب ا)

أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها لتوقيع اتفاق عسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، فيما يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية في سول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله إن كوريا الجنوبية تقوم حاليا بتحليل تفاصيل الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا، مضيفا أنه سوف يتم الإعلان عن موقف الحكومة لاحقا.

وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية " سوف ترد بحزم وصرامة " على أي أعمال تهدد أمن البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقعا اتفاقية، أمس الأربعاء، بشأن تبادل الدعم حال تعرض أي من الدولتين لهجوم من دولة ثالثة.

وتهدف اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة التي وقعها الرئيسان إلى الارتقاء بالتعاون بين الدولتين إلى مستوى جديد.

وأكد كيم على أن تعاون البلدين في القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا، هو تعاون سلمي يهدف إلى الدفاع عن مصالح الجانبين.

كوريا الجنوبية روسيا كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي
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