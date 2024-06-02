لماذا علقت الأونروا عملها في رفح وانتقلت إلى خان يونس؟

(د ب أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تعليق عملها في مدينة رفح في أعقاب دخول الجيش الإسرائيلي للمدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليبو لازاريني عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، أمس السبت: "أوقفت الأونروا تقديم خدماتها الصحية والخدمات الأخرى الحيوية في رفح".

وتعمل المنظمة الآن من مدينة خان يونس إلى الشمال من رفح ومن وسط قطاع غزة.

وكتب لازاريني: "في خان يونس أعدنا بدء عملياتنا على الرغم من الضرر الذي لحق بمنشآتنا".

وواصلت القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة رفح أمس السبت على الرغم من الانتقادات الدولية واسعة النطاق.

وتعتبر إسرائيل رفح آخر معقل لحركة حماس الفلسطينية التي شنت هجوما كبيرا على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

ولكن العديد من حلفاء إسرائيل يعارضون بشدة التوغل العسكري في رفح نظرا للجوء عدد كبير من المدنيين إليها هربا من القتال في أماكن أخرى في القطاع الساحلي.

ووفقا لمدير الأونروا فإن خان يونس، جنوب المنطقة الساحلية ووسط قطاع غزة ، يوجد بها الآن 7ر1 مليون شخص.

واستأنف الأونروا تدريجيا عملها في خان يونس في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية منها في أبريل الماضي، وهي الآن تقدم الخدمات هناك بشكل أساسي.