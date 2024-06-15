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BBC

الاحتلال يعلن مقتل 8 جنود بانفجار لغم بناقلة جند في رفح

06:35 م السبت 15 يونيو 2024

انفجار لغم بناقلة جند في رفح أرشيفية

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

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