جالانت يرفض المشاركة في قوة العمل الثلاثية التي اقترحها ماكرون لخفض التوترات مع حزب الله

(د ب أ)

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، الانضمام إلى مبادرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل بموجبها كل من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة اتصال للعمل على خفض التوترات المتصاعدة مع حزب الله على الحدود الواقعة شمالي إسرائيل.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جالانت قوله في بيان، إن "فرنسا، في الوقت الذي نخوض فيه حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، تبنت سياسات معادية ضد إسرائيل." وأضاف أن "فرنسا، بفعلها هذا، تتجاهل الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والنساء والرجال الإسرائيليين".

وتابع في بيانه قائلا إن "إسرائيل لن تكون طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا."

وجاءت تصريحات جالانت بعد أن أعلن ماكرون أن الدول الثلاث اتفقت على العمل معا لتعزيز الجهود لدفع خريطة طريق قدمتها باريس في وقت سابق من هذا العام لخفض التصعيد في القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله، والذي تزايدت حدته بعد أن بدأ حزب الله شن هجمات على شمالي إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوبي إسرائيل.



ولم يحدد وزير الدفاع السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا الموقف، لكن تصريحه جاء في أعقاب منع السلطات الفرنسية الشهر الماضي شركات دفاع إسرائيلية من العرض في أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، وسط دعوات متزايدة للحد من مبيعات الأسلحة للجيش الإسرائيلي وسحب الاستثمارات من شركات الدفاع الإسرائيلية على خلفية الحرب المتواصلة في غزة.