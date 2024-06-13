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BBC

الرئيس الفرنسي: لجنة ثلاثية لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل

10:34 م الخميس 13 يونيو 2024

إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وفيما سبق قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالصواريخ انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش دوفيف شمالي إسرائيل وحقق إصابة مباشرة.

وأضاف أنه أطلق صاروخين باتجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وذكرت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في معلوت ترشيحا ومناطق متفرقة بالجليل الأعلى.

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