لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل و7 فصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب

نيويورك - (ا ف ب)

اتهمت لجنة تحقيق أممية إسرائيل و7 فصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب في النزاع المستمر في غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ووجهت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الأربعاء، الاتهامات إلى إسرائيل و7 فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من أكتوبر.

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021، "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".