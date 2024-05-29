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27 قتيلا بينهم نساء وأطفال في حادث حافلة في باكستان

12:15 م الأربعاء 29 مايو 2024

حادث حافلة في باكستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن حافلة ركاب انحرفت عن طريق جبلي، في جنوب غرب باكستان وسقطت في واد، بعد أن تسبب ارتفاع درجة الحرارة، في انفجار إطاراتها مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل، من بينهم نساء وأطفال.

وقال المسؤول المحلي ، عصمت الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع، في وقت مبكر من صباح اليوم، في بلدة "واشوك"، عندما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة "كويتا"، عاصمة إقليم "بلوشيستان".

ويتلقى 22 ناجيا على الأقل العلاج في المستشفى، ببلدة "باسيما القريبة، حسب ما ذكره عصمت الله. وبعضهم في حالة حرجة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في وقوع الحادث، حيث أن معظم الأجزاء في باكستان تجتاحها موجة حر، للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع درجة الحرارة في عدد قليل من البلدات، إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية.

حادث حافلة في باكستان باكستان ارتفاع درجة الحرارة
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