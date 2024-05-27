الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأضاف الناطق باسم جماعة أنصار الله، "استهدفنا 3 سفن بينها واحدة أمريكية وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي".

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه غير مستعد لإنهاء الحرب قبل تحقيق كل أهدافها ولن يرفع علم الاستسلام وسوف يواصل القتال حتى إحراز النصر.

وأضاف بنيامين نتنياهو، أنه يسمع أصواتا تنكر القدرة على تحقيق النصر: "وأقول لها إن الهدف هزيمة حماس وإعادة الأسرى"، مشيرا إلى أنه التقى عائلات الأسرى هذا الصباح ووعدهم أنه لن يدخر جهدا من أجل إعادة ذويهم إلى بيوتهم.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "منذ نهاية ديسمبر وصلتني 5 مطالبات من طاقم المفاوضات لتوسيع صلاحياته ووافقت عليها"، موضحا أن السنوار هو العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس هو.

وأكمل نتنياهو، أن السنوار يطالب إسرائيل بشروط استسلامية تشكل خطرا على وجودها، مشيرا إلى أنه يجب توجيه الضغط على حماس وإسرائيل تفعل ذلك وتقاتل بقوة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأوضح نتنياهو، أنا ما حدث في رفح أمس حادث مأساوي، مشيرا إلى أنه يجري تحقيق فيه.