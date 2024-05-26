بن غفير لهاليفي: سياسة الجيش تمييزية تحت قيادتك

وكالات

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مخاطبا قائد أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي ردا على التحقيق مع الجندي الذي ظهر في فيديو التمرد إن سياسة الجيش تمييزية تحت قيادته.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت إطلاق سراح جندي الاحتياط الذي ظهر في فيديو التمرد بشروط مقيدة بعد نهاية تحقيق الشرطة معه.

وكان جندي الاحتلال قد ظهر ملثما في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وقال فيه إنه في قطاع غزة وهدد بتمرد عسكري واسع النطاق إذا قرر وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف جالانت إدخال السلطة الفلسطينية غزة، أو الانسحاب من القطاع.