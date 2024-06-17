زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار حل حكومة الحرب

(وكالات)

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب الإسرائيلي، قائلًا، إنه كان ينبغي حل الحكومة بدلًا من حل مجلس الحرب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو حل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بسبب إصرار وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الانضمام لحكومة الحرب التي أسسها نتنياهو في بداية الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية.

وفي أكثر من مناسبة أعرب بن جفير عن رغبته في الانضمام لمجلس الحرب، وزادت تلك الرغبة عقب استقالة وزير حكومة الطوارئ السابق بيني جانتس من منصبه على خلفية القرارات التي اتخذها نتنياهو وحكومته بشأن الحرب.