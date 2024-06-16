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إعلام عبري: الجنائية الدولية قد تحسم بعد أيام أوامر اعتقال نتنياهو

09:57 م الأحد 16 يونيو 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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وكالات
قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام.
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال التي تسعى محكمة الجنائية الدولية لإصدارها ضده هو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت القناة أن هذه مناقشة تهدف إلى بلورة سياسة إسرائيلية حول كيفية إقناع القضاة بمنع إصدار أوامر الاعتقال.
كان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".
كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيى السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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