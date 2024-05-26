سيناتور ديمقراطي: نتنياهو كارثة مطلقة على الدعم الإسرائيلي العالمي

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قوله، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان كارثة مطلقة على الدعم الذي تتلقاه إسرائيل في جميع أنحاء العالم، وفق تعبيره.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه انتقادات من الانتقادات الأمريكية لإدارته الحرب على قطاع غزة.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن متظاهرين يحتجون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب قبيل انعقاد مجلس الحرب ويطالبون بإبرام صفقة تبادل.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الحرب مفاوضات التبادل بعد المباحثات الأخيرة في باريس.