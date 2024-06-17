لمنع اندلاع حرب مع حزب الله.. مبعوث الرئيس الأمريكي يتوجه إلى إسرائيل

واشنطن - (د ب أ)

توجه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة، عاموس هوكستين، اليوم الاثنين، إلى الشرق الأوسط في محاولة لتهدئة حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، والتي تهدد بالتحول إلى حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء .

وتبادل حزب الله اللبناني إطلاق النيران مع إسرائيل بشكل شبه يومي منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، والذي ردت عليه إسرائيل بحرب مستمرة على قطاع غزة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، سيجتمع هوكستين، الذي زار إسرائيل ولبنان عدة مرات في الأشهر الأخيرة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هوكستين سيجري أيضا محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أن يتوجه إلى بيروت.

وتقود الولايات المتحدة وفرنسا الجهود للتوسط في اتفاق لضمان عدم اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.