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وزارة الأسرى والمحررين بغزة: معظم أسرانا يقبعون في سجون سرية

05:34 م السبت 25 مايو 2024

وزارة الأسرى والمحررين بغزة

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وكالات

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاستجابة لطلبات زيارة المعتقلين وخاصة من الصليب الأحمر الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن معظم أسرى القطاع لدى الاحتلال يقبعون في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق.

ولفتت إلى أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال إمعان في جريمة الاحتلال المركبة بحق شعبنا.

وحملت وزارة الأسرى الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق شعبنا، مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى وفتح المعتقلات أمام المنظمات الدولية.

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