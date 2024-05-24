الرئيس الإسرائيلي يعلق على إعلان الاحتلال العثور على جثث 3 أسرى بغزة

وكالات

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على ما أعلنه الاحتلال بشأن العثور على جثث 3 أسرى في قطاع غزة.

وقال الرئيس الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "قلوبنا مع عائلات جابلونكا وهيرنانديز ونيسنباو بعد تلقي الأخبار المريرة عن انتشال جثث أحبائهم من غزة"

وأضاف هرتسوج أنه من واجب إسرائيل إعادة الأسرى الأحياء والأموات، معربًا عن دعمه الكامل لمقاتلي الجيش والشاباك الذين يعملون بلا كلل لاستعادتهم.

وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث 3 أسرى في غزة هم الإسرائيليان حنان يفلونكا، وميشيل نيسنباوم، والسائح أورين هرناندز.

وقال أيضا إن انتشال جثث الأسرى الثلاثة تم في جباليا بالتعاون مع الشاباك ووحدة ياهالوم.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يواصل "عملياته العسكرية والاستخبارية من أجل استعادة الأسرى كافة".