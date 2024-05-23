"روح على جهنم".. فيديو لمذيع إسرائيلي مع مواطن لبناني يثير الجدل

وكالات

قام أحد الكوميديين الإسرائيليين بالاتصال بأحد الفنادق في لبنان، من أجل إجراء "مقلب ساخر"، في ظل الاشتباكات شبه اليومية التي تحدث على الحدود اللبنانية بين تل أبيب وبيروت.

واتصل الكوميدي إيلي يازبان مباشرة على الهواء خلال برنامج على القناة الـ 12 الإسرائيلية بفندق "سيزرز" hotel Caesar’s Park، في منطقة الحمرا ببيروت من أجل حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي.

كوميدي اسرا_ئيلي أجرى اتصالاً مباشراً عبر برنامجه مع موظف في أحد الفنادق اللبنانية طالباً منه بسخرية الحجز لنحو 50 ألف شخص، وهكذا جاء الرد من الموظف.. #لبنان pic.twitter.com/495G9RiWPk — Bila Rakaba (@BilaRakaba) May 22, 2024

فما أن رد الموظف في الفندق ويدعى أيوب صالح، حتى غافله المتصل قائلاً بطريقة ساخرة:" أتصل بك من إسرائيل، تعرف نحن نتعرض لضربات من لبنان وحماس والحوثيين ونود أن نحجز غرفا بـ 50 ألف إسرائيلي ليقيموا في فندقكم"

وللوهلة الأولى لم يستوعب الموظف، فسأله من أين تتصل، فأجاب يازبان على وقع ضحكات المذيعين الآخرين "من دولة إسرائيل".

"روح على جهنم"

حين رد أيوب قائلاً: "يا حبيبي روح على جهنم"، بمعنى اذهب إلى الجحيم!

وانتشر الفيديو بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أثنى على تصرف الموظف، وبين متسائل كيف تجرأ المذيع على الاتصال بدولة "معادية"، بما أن لبنان لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، بل يجرم كل من يتواصل مع إسرائيلي.

يشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل قصف جنوب لبنان، في مواجهات دامية مع حزب الله، أدت إلى نحو 420 شخصاً في لبنان، بينهم 267 عنصراً على الأقل من حزب الله وأكثر من 80 مدنياً، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.