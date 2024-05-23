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وزير الدفاع الإسرائيلي : سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح

05:35 م الخميس 23 مايو 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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تل أبيب- (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الخميس أمام ساحل قطاع غزة"إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة ".

وأضاف "إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الأسرى"، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

يأتي تصريح جالانت فيما يوسع الجيش الإسرائيلي نطاق عمليته العسكرية منذ انطلاقها من شرق رفح في وقت سابق من الشهر الجاري، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعياتها الإنسانية على سكان المدينة المكتظة بالنازحين من مناطق اخرى من قطاع غزة.

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