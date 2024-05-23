جيش الاحتلال: ارتفاع إجمالي بين الضباط والجنود إلى 634 منذ بداية الحرب

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن إجمالي مصابيه بلغ 3573 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1774 خلال الهجوم البري.

وأوضح البيان أن 265 عسكريا ما زالوا يعالجون إثر إصابتهم في معارك غزة 33 منهم جراحهم خطيرة، كما أُصيب 4 جنود بجروح خطيرة في الساعات الـ24 الأخيرة في معارك غزة.

وارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 634 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب وإصابة 554 بجروح خطيرة.