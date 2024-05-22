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الأمم المتحدة تعلن عقد اجتماع الدوحة الثالث حول أفغانستان في 30 يونيو

02:13 م الأربعاء 22 مايو 2024

الأمم المتحدة

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كابول - (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة الثالث، الذي سيشمل ممثلين خاصين لأفغانستان، من دول مختلفة سيعقد في 30 يونيو المقبل وسيستمر يومين.

وطبقا للبيان، وصفت الأمم المتحدة المؤتمر بأنه وسيلة لتعزيز الحوار الدولي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي أعقاب اجتماع الدوحة الثاني، الذي عقد يومي 18 و19 فبراير الماضي، في قطر، أعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر المبعوثين الخاصين الثالث، سيعقد في 30 يونيو والأول من يوليو في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، توجهت إلى أفغانستان للتفاوض فيما يتعلق بمؤتمر الدوحة الثالث.

والتقت ديكارلو بمسؤولين وأفراد من السلك الدبلوماسي في كابول، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.

وخلال تلك الزيارة أيضا، التقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولين من طالبان ودعتهم لحضور مؤتمر الدوحة الثالث.

الأمم المتحدة كابول أفغانستان
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