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الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

11:57 ص الأربعاء 22 مايو 2024

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

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رام الله - (د ب أ)

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة القادم في 28 مايو الجاري.

واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، أن "هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".

وأكدت أن "قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".

وحثت الرئاسة دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، ان تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وان تحذو حذو جمهورية اسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

بيدرو سانشيز الرئاسة الفلسطينية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين
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