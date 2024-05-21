واشنطن تعلن إيصال 569 طنًا من المساعدات لغزة عبر الرصيف العائم

تل آبيب - (د ب ا)

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه تم إيصال أكثر من 569 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر الرصيف البحري المؤقت الذي قامت ببنائه الولايات المتحدة.

ويعد الرصيف البحر المؤقت مركزا لإيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، نظرا لأنه ليس لغزة ميناء عميق بصورة كافية لاستقبال سفن الشحن الأكبر.

وكانت أول شحنة مساعدات قد وصلت غزة الجمعة الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس" اليوم إن الـ 569 طنًا من المساعدات الإنسانية التي وصلت غزة حتى الآن عبر الرصيف البحر جاءت من دول مانحة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاء في المنشور" الرصيف البحري يعد حلاً مؤقتًا لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن كمية المساعدات توازي نحو 25 شاحنة محملة بالمساعدات.

ويشار إلى أن الافتقار للإمدادات الأساسية أدى لاندلاع أزمة إنسانية في قطاع غزة على مدار سبعة أشهر عقب بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.