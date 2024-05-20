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نتنياهو يجمع توقيعات ضد قرار مدعي الجنائية الدولية باعتقاله

04:57 م الإثنين 20 مايو 2024

نتنياهو

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، افتتح جلسة كتلة حزب الليكود (المشارك في الائتلاف الحاكم) بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في تصريحات لـ CNN .

وقال خان، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، وبحق قياديين آخرين في "حماس" هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

نتنياهو الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو بنيامين نتنياهو
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