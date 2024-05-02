اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين بغزة
11:57 م الخميس 02 مايو 2024
مصراوي
منحت اليونسكو جائزتها العالمية لحرية الصحافة لجميع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أشهر.
وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية "في هذه الأوقات من الظلام واليأس نود أن نرسل رسالة تضامن قوية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".
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