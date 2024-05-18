إضراب شامل في جنين حدادًا على اغتيال قيادي بارز (فيديو)

مصراوي

أعلن سكان جنين في الضفة الغربية المحتلة، إضرابًا شاملًا، حدادًا على روح القيادي في كتيبة جنين إسلام خمايسي الذي اغتالته إسرائيل في قصف بطائرة حربية الليلة الماضية.

◾️ شاهد | تكبيرات وهتافات غاضبة خلال نقل جثمان الشهــيد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين الذي اغتاله الاحتلال بقصف في مخيم جنين. pic.twitter.com/SgWeDQ1OmJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2024

ووفق وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، "نفذت طائرة مروحية حربية للاحتلال قصفا استهدف منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين الليلة، ما أسفر عن شهيد وإصابات عدة وصفت بالمستقرة".

واتهم جيش الاحتلال خمايسة بتنفيذ عملية مستوطنة حرميش في مايو 2023 وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي .