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إضراب شامل في جنين حدادًا على اغتيال قيادي بارز (فيديو)

10:17 ص السبت 18 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن سكان جنين في الضفة الغربية المحتلة، إضرابًا شاملًا، حدادًا على روح القيادي في كتيبة جنين إسلام خمايسي الذي اغتالته إسرائيل في قصف بطائرة حربية الليلة الماضية.

ووفق وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، "نفذت طائرة مروحية حربية للاحتلال قصفا استهدف منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين الليلة، ما أسفر عن شهيد وإصابات عدة وصفت بالمستقرة".

واتهم جيش الاحتلال خمايسة بتنفيذ عملية مستوطنة حرميش في مايو 2023 وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي .

جيش الاحتلال جنين الضفة الغربية
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