وصول مساعدات بريطانية إلى قطاع غزة مع بدء عمل الميناء العائم

لندن- (د ب أ)

وصلت مساعدات بريطانية إلى قطاع غزة كجزء من أول حزمة مساعدات يتم توصيلها إلى القطاع باستخدام الميناء العائم قبالة سواحل غزة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن توصيل 8400 ملجأ بلاستيكي مؤقت هو "تتويج لجهد دولي مشترك ضخم" لإقامة طريق بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ومن المتوقع وصول مزيد من المساعدات البريطانية في الأسابيع المقبلة إلى الميناء، الذي بنته القوات المسلحة الأمريكية، ومن بينها خيام وأدوات صحية ورافعات شوكية لرفع ونقل الحمولات الثقيلة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

لكن وزراء أكدوا الحاجة إلى مزيد من العمل لتوصيل المساعدات إلى غزة، خاصة بالطرق البرية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الطريق البحري "مجرد جزء من الصورة الأكبر" وأن الطرق البرية "هي أكثر الطرق فعالية لتوصيل المساعدات إلى غزة على النطاق اللازم".

وأضاف أن "مواطني غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى إمدادات، ويجب على إسرائيل أن تضمن فتح الطرق البرية ووصول المساعدات بسلام إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة".





