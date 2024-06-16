بمشاركة مصرية.. الأردن ينفّذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة

وكالات

قالت إذاعة الجيش الأردني، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الأردنية بمشاركة جمهورية مصر العربية، نفذت 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية على جنوب غزة، مشيرة إلى أن المساعدات اشتملت على ملابس وحلوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن عملية الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، تأتي ضمن "حرص المملكة على إدخال مزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى المُبارك".

واشتملت صناديق المساعدات التي تم إنزالها بواسطة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، على مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

وأشارت إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 107 إنزالاتٍ جوية، و261 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.