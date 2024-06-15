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BBC

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين في منطقة ميرون

09:38 ص السبت 15 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أن طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا بجنوب لبنان الليلة الماضية.

وفيما سبق قال مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي إس: تفسيرنا للضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان أنها تمهيد ساحة المعركة لهجوم كاسح.

وأضافوا أن حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد يؤدي لحرب غير مقصودة مع حزب الله.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.


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