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الصحة بغزة: ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان على القطاع إلى 37337 شهيدًا

05:56 م الأحد 16 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها 41 شهيدا و102 من المصابين خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شهيدا و85299 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وبعد مرور 254 يوما من الحرب، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية، وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.


جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة بغزة غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي
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