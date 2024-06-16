الصحة بغزة: ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان على القطاع إلى 37337 شهيدًا

وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها 41 شهيدا و102 من المصابين خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شهيدا و85299 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وبعد مرور 254 يوما من الحرب، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية، وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة.





