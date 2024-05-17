أبرزها سقوط قنبلة بالخطأ.. 4 حوادث غريبة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

شهدت الساعات القليلة الماضية، حوادث عدة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بخسائر بسبب أخطاء فنية أو عملياتية أو نيران صديقة خلال العمليات في قطاع غزة.

كان تقرير إعلامي إسرائيلي قد كشف، الجمعة، أن قنبلة تزن نصف طن سقطت من طائرة حربية إسرائيلية بالخطأ على بلدة ضمن مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، الجمعة أن "قنبلة تزن نصف طن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي سقطت بالخطأ على بلدة ياتيد في غلاف غزة دون أن تنفجر".

وأشارت تقارير إعلامية تحت عنوان "خلل خطير في جيش الدفاع الإسرائيلي" إلى أن قنبلة ضخمة سقطت الجمعة، في موشاف ياتاد جنوب أوطاف وأحدثت أضرارا، حسبما أفاد مراسل إذاعة جيش الاحتلال للشؤون العسكرية والأمنية هيليل بيتون روزين.

وأفاد المجلس الإقليمي "أشكول" أنه "في ساعات الصباح، تم الكشف عن سقوط القنبلة الضخمة من طائرة حربية في ساحة منزل في مستوطنة ياتيد، وتعمل قوات الأمن في مكان الحادث على إخلاء الطائرة التي تم إسقاطها".

غير أن تصريحات لاحقة أفادت بأن نجم عن سقوط القنبلة ضخمة على بلدة ياتيد أضرارا.

واقعة أخرى حدثت الجمعة، حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط مسيرة من نوع "سكاي رايدر" في منطقة مجدل شمس بالجولان المحتل بسبب عطل تقني.

وقال الجيش "سقطت في وقت سابق من اليوم طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر" في منطقة مجدل شمس في الجولان بسبب عطل فني، وتم استعادة المركبة".

ونوه إلى أنه "لا يوجد خوف أمني، أو تسرب المعلومات. وفي الأثناء، يجري التحقيق في الحادث".

وفي منتصف أبريل الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه فقد مسيرة من نفس الطراز سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية.

بينما انفجر يوم الخميس، مدفع في جنود إسرائيليين خلال إطلاقه قذائف نحو غزة، وهو خبر جاء بعد أقل من 24 ساعة من وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين جراء حادثة وصفت بأنها من "نيران صديقة".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض عدد من جنوده لانفجار ذخيرة في منطقة عسكرية جنوبي مستوطنة سديروت في غلاف غزة، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الحادث.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت، فقد انفجر المدفع بعدد من الجنود الإسرائيليين قرب كيبوتس مفلاسيم في غلاف غزة، أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا شمالي غزة.

حادثة أخرى، أعلنها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، والتي جاءت في جباليا حيث أعلن إن تحقيقات أولية للجيش بشأن مقتل عدد من الجنود في جباليا يوم الأربعاء الماضي، أظهرت أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ على مبنى يتحصن به الجنود، مضيفا أن هناك ضغط عملياتي كبير في منطقة جباليا.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في تفجير مبنى تحصنوا فيه بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة مساء الأربعاء، فيما عاد الجيش وأعلن مقتل جندي سادس في العملية.