سيناتور أمريكي: بن سلمان لديه رؤية تغير الشرق ويريد ضمانات لإبرام اتفاق حل الدولتين

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يمتلك رؤية محددة لتغيير الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى دعم السعودية لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب غراهام في مقابلة مع قناة "العربية"، عن دعمه لرغبة ولي العهد السعودي في إبرام اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ذلك سيوفر ضمانات أمنية للسعودية.

وأشاد السيناتور الأمريكي باستعداد إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل مستقبل الفلسطينيين وفق تعبيره، مع التأكيد على أهمية التخلص من حماس كشرط أساسي للتفاوض، محذرا من عودة حماس بأشكال مختلفة في حال عدم تحقيق إسرائيل لأهدافها في غزة.

ونفى السيناتور الأمريكي، أنه طلب من إسرائيل ضرب غزة بالنووي، موضحا: "لم أقل إن إسرائيل عليها إلقاء القنابل النووية على قطاع غزة، لكنني قلت إن هناك ضرورة للتخلص من حماس بأسرع وقت".

كان غراهام طالب إسرائيل، بفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية، قائلا في حديثه إلى كريستين ويلكر على قناة NBC في برنامج Meet the Press صباح الأحد، إن "إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان التي شنت أولاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأمريكي".