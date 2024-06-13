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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن

11:36 م الخميس 13 يونيو 2024

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، تنفيذ 3 عمليات عسكرية خلال 24 ساعة.

وقال: "استهدفنا 3 سفن وأصبناها إصابة مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، موضحا أن العملية الأولى استهدفت سفينة في بحر العرب، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف أن العمليتان الثانية والثالثة استهدفتا سفينتين في البحر الأحمر.

كانت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، قالت إن هجمات الحوثيين أدت إلى تراجع نشاط الحاويات في البحر الأحمر بنسبة 90%..

وأضافت وكالة الاستخبارات، أن هجمات الحوثيين أثرت على مصالح 65 دولة على الأقل، موضحة أن 29 شركة كبرى للطاقة والشحن عدلت مسار سفنها لتفادي هجمات الحوثيين.

وأضافت استخبارات الدفاع الأمريكية، أن 19 سفينة تضررت جراء هجمات الحوثيين بين نوفمبر ومارس الماضيين، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين لا تزال تمثل تهديدا متناميا في المنطقة.

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