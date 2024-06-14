استهداف سفينة شحن أوكرانية بالبحر الأحمر واشتعال النار بها

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الخميس، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخي كروز مضادين للسفن أصابا السفينة "إم/في فيربينا" في خليج عدن، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وذكرت القيادة أن بحاراً مدنياً أصيب بجروح خطيرة وتم إجلاؤه من السفينة، موضحة أن طائرة من المدمرة "يو. إس. إس فلبين سي" قامت بإجلاء البحار المصاب إلى سفينة تابعة لقوة شريكة قريبة لتلقي العلاج الطبي.

وفي بيانها، أوضحت القيادة أن ناقلة البضائع "إم/في فيربينا"، التي ترفع علم بالاو والمملوكة لجهة أوكرانية وتشغلها شركة بولندية، تعرضت لأضرار واندلعت حرائق على متنها، ولا يزال الطاقم يكافح لإخمادها.

كما ذكرت أن السفينة "فيربينا" كانت قد رست مؤخراً في ماليزيا وكانت متجهة إلى إيطاليا حاملة مواد بناء خشبية.

كان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، أعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري: "استهدفنا 3 سفن وأصبناها إصابة مباشرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، موضحا أن العملية الأولى استهدفت سفينة في بحر العرب، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف أن العمليتان الثانية والثالثة استهدفتا سفينتين في البحر الأحمر.