روسيا تهدد بالرد على أي استهداف لأراضيها باستخدام الأسلحة الغربية

(مصراوي)



هدد مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، بالرد بقوة أكبر على أي استهداف للأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأميركية والأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن شحنة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 2 مليار دولار، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني أنتوني بلينكن إلى كييف.

وقال بلينكن إن مزيدًا من المساعدات العسكرية الأمريكية في طريقها إلى أوكرانيا في الوقت الذي يواجه فيه الجيش موقفًا "حرجًا" على جبهة القتال.