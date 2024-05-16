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الإذاعة الإسرائيلية: قوات حرس الحدود قتلت فلسطينيًا حاول طعن جندي بالقدس

11:21 ص الخميس 16 مايو 2024

إسرائيل

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قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن قوات حرس الحدود بجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ووفقا لتصريحات شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني بشارع صلاح الدين، زاعمة أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ فجر اليوم الخميس، بلغ 4 شبان بعد استشهاد 3 أشخاص في طولكرم، بالإضافة إلى من أردته قوات الاحتلال بالقدس.

وفي سياق منفصل، أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 3 جنود جراء تعرضهم للدهس في مدينة حيفا.


إسرائيل القدس جيش الاحتلال الإسرائيلي
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