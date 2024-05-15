أردوغان: إسرائيل قد تضع عينها على الأناضول بعد غزة

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قد "تضع عينها" على منطقة الأناضول التركية في المستقبل إذا لم يتم إيقافها في قطاع غزة، جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الأعضاء البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأضاف "لا تفترضوا أن إسرائيل سوف تتوقف عند غزة ولا تفترضوا أن رام الله سوف تكون في أمان. إذا لم يتم إيقاف تلك الدولة الشرسة، فأن تلك الدولة الإرهابية، سوف تضع عينها على الأناضول عاجلا أم آجلا بناء على وهم الأرض الموعودة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.