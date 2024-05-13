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مستشار الأمن القومي الأمريكي: أمن إسرائيل مرتبط بتعاملها مع مصر

09:57 م الإثنين 13 مايو 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن يحيى السنوار هو من خرق وقف إطلاق النار والولايات المتحدة تريد هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتقديم السنوار للعدالة.
ويرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن ما يجري في غزة إبادة جماعية، مشيرا إلى أن واشنطن تبحث مع إسرائيل عن سبل أفضل لضمان هزيمة حماس في غزة.
وتابع سوليفان، أن بلاده علقت إرسال القنابل الكبيرة لإسرائيل، موضحًا أنه من الخطأ شن عملية عسكرية كبرى في رفح، نظرًا لأن أمن إسرائيل مرتبط بتعاملها مع مصر.
وأكمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الضغوط العسكرية مهمة لكنها ليست كافية لهزيمة حماس بشكل كامل، موضحا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم في غزة.
وأوضح سوليفان، أن العالم يدعو حركة حماس إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان دولة إسرائيلية آمنة ومستقبل مزدهر للفلسطينيين.

مصر إسرائيل جيك سوليفان أمريكا
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