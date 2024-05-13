مسؤول إسرائيلي سابق: أشعر بقلق بالغ حيال مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، قوله إنه يشعر بقلق بالغ حيال مستقبل العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة

وقال الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، إن تل أبيب تواجه تحديا في صون القيم المشتركة مع واشنطن.

وحذر المسؤول السابق بحسب الشبكة الأمريكية، من تعرض العلاقات الإسرائيلية الأمريكية لـ "تهديد استراتيجي" قائلًا إن إسرائيل والولايات المتحدة يبتعدان عن بعضهم.

وكانت الولايات المتحدة قد علقت إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل قائلة إنها تستخدمها في قتل آلاف المدنيين في غزة، وهو ما أثار غضب إسرائيل حيث رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا إن إسرائيل ستحارب بأظافرها لو اضطرت.