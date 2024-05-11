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عائلات الأسرى: علينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو إذا أردنا استعادة أبناءنا بغزة

06:51 م السبت 11 مايو 2024

نتنياهو

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قالت عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن "وصلتنا اليوم شهادة جديدة من أحد أسرانا بغزة تُظهر الحالية المزرية للأسرى"، مشيرين إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقود الدولة إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.

وأكدت عائلات الأسرى، أنه "إذا أردنا أن ننقذ الأسرى فعلينا أولا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو من خلال إسقاط حكومته"، مشددين على أنهم لن يوقفوا حراكهم حتى يعود جميع الأسرى بخير.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانها، أن الحكومة تخلت عن الأسرى في غزة وتركتهم للموت، داعية الشعب الإسرائيلي إلى "انضموا إلينا واخرجوا للشوارع ليس فقط من أجل أسرانا بل لإنقاذ دولتنا".

وأشارت عائلات الأسرى الإسرئيليين، إلى أن حركة حماس تسيطر على معاقلها و"الشمال مشتعل وإذا سرنا بهذا الطريق سنخسر الدولة وليس الأسرى فقط".

نتنياهو عائلات الأسرى الإسرئيليين إسرائيل طوفان الأقصى
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