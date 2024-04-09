البرهان: عازمون على طرد آخر متمرد وخائن من السودان

بورتسودان- (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، المضي قدما في طرد آخر متمرد وخائن من البلاد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

جاء ذلك في كلمة للبرهان للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال: "التحية لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين. أؤكد لكم أبناء السودان أننا عازمون وماضون سوياً في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد".

وأضاف: "معركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل 2023، و أقولها بالصوت العالي لا عودة لما قبل 15 أبريل 2023، ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 2022، ولا عودة لما قبل أبريل 2019".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد نحو 14 ألف شخص حياتهم، ونزح أكثر من 8 ملايين آخرين جراء الصراع بين الطرفين.

ولم تسفر محادثات جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة بين الطرفين عن تسوية للنزاع بينهما.