السودان: تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة 30 يومًا

الخرطوم - (د ب أ)

أصدر الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق في السودان، اليوم الأحد، مرسومًا بتمديد حالة الطواريء بالإقليم لمدة 30 يومًا ابتداء من اليوم.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن العام والمخابرات بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.

ونشب صراع أهلي في إقليم النيل الأزرق، في مايو عام 2022، ما أدى إلى مقتل 359 شخصا على الأقل، وإصابة المئات من المواطنين، وعلى خلفية هذه الصراعات ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ، بحيث تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر في كل مرة.

ويقع إقليم النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بحسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في عام 2011، بحيث تجاوره شمالًا مدينة سنار، ومن الشرق دولة إثيوبيا، وغربًا وجنوبًا تحد الإقليم دولة جنوب السودان.