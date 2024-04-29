الخارجية السعودية: نعمل مع شركائنا على وقف الحرب بغزة

مصراوي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تعمل مع شركائها على وقف الحرب في غزة وتعزيز جهود حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في غزة، موضحا أن استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان، أن تصاعد الصراع الحالي له تبعات كارثية على الفلسطينيين وعلى دول المنطقة.

كان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، قال إن بلاده قريبة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره وسيلة لتحقيق السلام.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي، أن بلاده تقدر الوساطة المصرية القطرية للتعامل مع الأزمة، موضحا أننا نؤمن بضرورة إقامة دولة فلسطينية.

وتابع إسبن بارث إيدي، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.