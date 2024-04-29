وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان الأوضاع في غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه التقى نظيره التركي هاكان فيدان في إطار العمل للتوصل لوقف فوري لإطلاق نار من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن فيدان و بلينكن بحثا خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، آخر المستجدات في غزة والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات.

وأضافت المصادر أن فيدان أكد لنظيره الأمريكي على "ضرورة وقف المذبحة" في غزة بأسرع وقت والضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية.